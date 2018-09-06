В Крыму в магазине "засекли" продаваемые конфеты Roshen с липецкой фабрики: опубликованы фото

Пресловутые конфеты / "Лига.нет"

В продаже в магазине городе Ялта, что в аннексированном Россией Крыму, были замечены карамельные конфеты "Клубника", произведенные на фабрике в Липецке кондитерской корпорации Roshen.

Об этом сообщает портал "Лига.нет" со ссылкой на горожан. Ранее сообщалось о том, что липецкая фабрика Roshen не работает с лета 2017-го, а производство конфет на ней было остановлено еще в апреле.

Позднее представители корпорации сообщили о том, что последняя партия карамелей "Клубника" была выпущена в Липецке весной минувшего года, еще до остановки производства. И около десяти тонн из этой последней партии могло попасть в аннексированный Крым.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президенту Петру Порошенко предложили выкупить Roshen представители международной корпорации Nestle.