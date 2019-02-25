Аласания собрался судиться с "Общественным" из-за своего увольнения

Зураб Аласания / Суспільне мовлення

Зураб Аласания, досрочно отстраненный с поста главы "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", подаст иск против НСТУ и лично против членов Наблюдательного совета − Светланы Остапы и Татьяны Лебедевой.

Об этом заявил адвокат Андрей Гук. По его словам, исковое заявление будет подано в понедельник, 25 февраля, в Шевченковский районный суд Киева.

Согласно тексту иска, Аласания считает незаконным решение Наблюдательного совета НСТУ о досрочном расторжении своего контракта.

Также истец и его адвокат попросили суд рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства - с извещением участников дела.

Напомним, ранее стало известно, когда Аласанию окончательно уволят с "Общественного". До этого он поведал, что собирается делать со своей отставкой.