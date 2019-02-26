Гройсман рассказал, почему сорвался плана по добыче "Нафтогазом" "голубого топлива"

Владимир Гройсман / Reuters

Нафтогаз и его дочернее предприятие, компания Укргаздобыча, не смогли выполнить планы по добыче газа, поскольку чувствуют свое монопольное положение на рынке и по технологиям отстают от частных компаний.

Соответствующее мнение высказал глава Кабмина заявил Владимир Гройсман во время X международного Украинского энергетического форума, сообщает портал УНН.

"Я разочарован, что "Нафтогаз" фактически не выполнил задание по добыче газа, которое было запланировано на 2020 год, в том числе из-за того, что он чувствует свое монопольное положение и, в принципе, технологически уступает участникам частного сектора", − заявил премьер-министр.

Напомним, ранее СМИ узнали о планах Нафтогаза построить в Украине завод сжиженного газа. Позднее главе правления Нафтогаза Андрею Коболеву отказались поднять зарплату.