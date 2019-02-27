Кириленко недоволен отказом НОТУ от участия в Евровидении-2019

Евровидение-2019 пройдет без Украины / Фото: eurovision.tv

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины об отказе от участия в конкурсе Евровидение-2019 в Израиле.

"Я считаю нелогичным (отказываться от участия в конкурсе – ред), но решение Общественного вещателя нужно уважать… Я считаю, что это не самый лучший выход, я считаю, что еще было и время, и инструменты для того, чтобы выбрать представителя", - сказал он в эфире радио НВ.

По словам вице-премьера, решение НОТУ спровоцирует пропагандистские заявления России, а также обвинения в отсутствии в Украине свободы волеизъявления.

Читайте также"Нам не нужна победа любой ценой": Kazka отказалась ехать на Евровидение-2019"Так вот что я им хочу рассказать. Все эти российские пропагандисты и в Украине, и в самой России пусть посмотрят на свое общество, на отсутствие у них свободы, волеизъявления и выражения своего мнения, и занимаются своими делами", - подытожил Кириленко.

Напомним, организаторы нацотбора решили, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Как ранее сообщалась, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину.