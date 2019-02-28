ВСУ будут получать броневики Барс-8 от Богдан Моторс Гладковского

Барс-8 будет поставляться в ВСУ / bogdan.ua

Броневик Барс-8 от компании Богдан Моторс, которая принадлежит бизнес-партнеру президента Олегу Гладковскому, связанному со скандалом о хищениях и контрабанде в оборонной отрасли, успешно прошел двухгодичные государственные испытания и будет отправлен на службу в ВСУ.

Как сообщается на сайте Богдан Моторс, бронеавтомобиль успешно прошел все этапы испытаний и стал вторым в Украине после бронеавтомобиля Казак-2.

Отмечается, что Барс-8 прошел с отличием ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.

Читайте такжеКонтрабанда в оборонке: Гладковский сделал резонансное заявлениеВ связи с успешным завершением испытаний было принято решение о поставках броневиков Богдан Моторс Вооруженным силам Украины. Также Барс-8 будут продвигать на внешних рынках.

Как известно, основой для создания десятиместного броневика Барс-8 стал пикап американской Ram (подразделения Fiat Chrysler Automobiles). Он оснащен шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированной противоминной и баллистической защитой по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа. Конструкторы предусмотрели возможность установки систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки и автономной системы климат-контроля.

Напомним, автомобильная корпорация "Богдан" до конца 2017 года приобретала в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов.