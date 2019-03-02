Каковы шансы у Порошенко снова стать президентом: мнение экспертов

Порошенко / president.gov.ua

25 февраля журналисты-расследователи обвинили близких соратников президента Петра Порошенко в обогащении за счет контрабанды российских запчастей для военной техники.

До того, как разразился скандал, большинство опросов ставили Порошенко на второе место. Поддержка армии была одной из основных тем его предвыборной кампании.

Atlantic Council спросил украинских и зарубежных экспертов оценить теперь вероятность переизбрания Порошенко на второй срок. Главред публикует перевод комментариев экспертов.

Кристина Бердинских, политический обозреватель:

Для Порошенко это очень серьезный удар. Его команда придумала лозунг – армия, язык, вера. И теперь одна из главных составляющих лозунга - армия – под огромным сомнением. Появились подозрения, что друзья президента просто обогатились с помощью войны. Основная проблема в том, что у общества появятся эти сомнения.

Читайте такжеУ Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопуКонечно, эта ситуация сыграет в первую очередь на руку шоумену Владимиру Зеленскому. Ему не нужно ничего делать, кроме как следить за ситуацией и оправданиями властей. Ведь общество ждет официальных обвинений в отношении участников коррупционной схемы. Я не думаю, что это конец для Порошенко. У него есть все шансы войти во второй тур и, возможно, выиграть. Перед выборами его команда еще успеет выдать помощь пенсионерам, и мэры крупных городов, таких как Харьков и Одесса, работают на его стороне. Они делают все, чтобы Порошенко победил. Но это, безусловно, будет сложно. Он может говорить сколько угодно о реальных достижениях своей команды - безвизовом режиме с ЕС и получении автокефалии для украинской церкви - но он не может остановить появление новой информации о проблемах, которые, к сожалению, не хотел решать все эти годы.

Саша Боровик, адвокат и предприниматель:

Журналистский анализ коррупции в оборонном секторе был представлен Bihus.Info, ведущим отделом журналистских расследований. Деловый партнер Порошенко – Олег Гладковский стал главным подозреваемым. Журналисты основали свои выводы на документах, переданных им анонимно в начале 2018 года. Они утверждают, что время выхода их расследования не связано с предвыборной кампанией, так как им потребовался год, чтобы обработать все документы. Повлекло ли это тщательную проверку фактов, неизвестно.

Также можно предположить, что материалы были получены незаконным путем. Страна, которая находится в состоянии войны, не будет игнорировать обвинения в серьезной коррупции в армии. Национальное антикоррупционное бюро начало расследование. Вряд ли сыщики завершат его до выборов. Тем временем журналисты могут раскрывать новые материалы. Это еще больше усложняет политический ландшафт, открывая путь к власти для кого-то более дружелюбного к Кремлю; это может быть цена, которую нация должна заплатить за пренебрежение к своим коррумпированным элитам.

Читайте такжеДобро пожаловать, Вова, в пекло украинской властиМайкл Карпентер, экс-заместитель помощника министра обороны США, старший директор Байден-центра и старший научный сотрудник Атлантического совета:

Обвинения, выдвинутые в докладе Bihus.Info, серьезны и указывают на то, что коррупционные схемы были массовыми в оборонно- промышленном секторе Украины. Поэтому украинское правительство обязано расследовать эти обвинения, чтобы определить, были ли совершены преступления. Я не могу размышлять о достоверности раследования, и есть вопросы о сроках публикации этой информации, но украинская общественность заслуживает серьезного и беспристрастного расследования.

Питер Дикинсон, член-резидент Атлантического совета и издатель журнала "Бизнес Украина":

Обвинения в коррупции в оборонном секторе особенно взрывоопасны, учитывая продолжающуюся необъявленную войну Украины с Россией и роль президента Порошенко в качестве главнокомандующего. Тем не менее, этот скандал вряд ли окажет решающее влияние на ход выборов, поскольку он недостаточно шокирующий, чтобы подорвать более широкую историю кампании. Даже самые ярые сторонники Порошенко считают, что он лично связан с коррупционными схемами такого рода. У него почти нулевой авторитет в качестве борца с коррупцией, и поэтому этот вопрос не является важным фактором для его переизбрания. Избирательная привлекательность Порошенко коренится в понятии "лучше избрать дьявола, которого вы знаете", а его президентская кампания основывается на способности убедить избирателей в том, что он меньшее зло, чем все отстальные. Эти обвинения в коррупции, безусловно, наносят ущерб, но они принципиально не поменяют ситуацию.

Александра Дрик, сотрудник Европейского центра политического анализа имени Джеймса Дентона:

Факты, выявленные в ходе расследования, являются еще одним ярким примером расхождения между словами и действиями президента. Что еще более важно, это показывает, насколько тесны связи между нынешним лидером Украины и его ближайшими союзниками с Россией. Эти связи основаны на деньгах, и они настолько сильны, что игнорируют национальную и международную безопасность Украины.

Читайте такжеКак Порошенко приходится воровать вместе с ПутинымДжон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета:

У нас есть только некоторые подробности по этому расследованию. Если украинские военные нуждались в запасных частях для критически важного оборудования, и лучшее место для получения этих запчастей было в России, то честь и слава тем, кто совершил покупку. Но если они затем получили личную прибыль от продажи, они нарушили закон и должны быть привлечены к ответственности за это. Публикация этой информации за месяц до президентских выборов придает ей политический характер. Но это не должно препятствовать расследованию, чтобы преступления были раскрыты.

Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета и управляющий партнер Myrmidon Group LLC:

Эти заявления очень серьезны, поскольку они включают завышение цен на запчасти для украинской армии. Все будет зависеть от реакции президента. Если Порошенко откровенно объяснит, что было законным, а что могло быть преступным в этих сделках, и потребует ареста для всех обвиняемых, он может сохранить свое второе место в рейтингах. Следующие несколько дней определят судьбу президента. Он должен быть прозрачным по всем составляющим этих сделок. И ему нужно выразить возмущение всем тем, кому доверял и кто злонамеренно воспользовался этим доверием. Хотя по некоторым из предполагаемых сделок проводилось уголовное расследование, нас должно беспокоить то, как такие документы поступили к журналистам в последние недели до выборов. Журналисты должны были обратиться к правительству с обвинениями, прежде чем их обнародовать. Даже сегодня они только утверждают, что существует высокая вероятность, а не абсолютная уверенность в том, что содержание этих документов является правдой.

Тарас Кузьо, научный сотрудник Института внешней политики Джона Гопкинса и профессор Национального университета Киево-Могилянская академия:

В военном секторе было обнародовано много обвинений в коррупции за последнее время, но многие из них не были подкреплены конкретными доказательствами. Тем не менее, я с подозрением отношусь к времени публикации данных документов, покольку сейчас в преддверии выборо уже никто не сможет тщательно расследовать их. Мои подозрения усилились, когда я увидел немедленную реакцию Юлии Тимошенко, призывающей к импичменту президента без какого-либо понимания презумпции невиновности. Сомневаюсь, что это приведет к полному обвалу рейтингов Порошенко по двум причинам. Во-первых, его два главных конкурента Тимошенко и Зеленский не смогут убедить избирателей в том, что они лучше справляются с коррупцией. Во-вторых, для патриотичных украинцев Порошенко - кандидат, который сделает необратимым отрыв Украины от России.

Брайан Меффорд, старший научный сотрудник-нерезидент и управляющий директор компании Wooden Horse Strategies, LLC:

На данный момент обвинения скорее сенсационные, чем серьезные. Имейте в виду, что обвинения направлены против сына делового партнера Порошенко, а не самого президента. В этом отношении обвинения даже не затрагивают члена семьи президента. Если бы скандал коснулся президента напрямую, все было бы иначе. Однако на данный момент Порошенко может дистанцироваться от своего делового партнера, точно так же, как Клинтоны дистанцировались от Джима Макдугалла в расследовании Уайтуотера и все же выиграли президентские выборы в 1996 году. Избиратели проголосуют за Порошенко, потому что считают его лучшим вариантом для продвижения страны на Запад, а не потому, что считают его не причастным к коррупции.

Читайте такжеКак Порошенко строит в Украине путинскую модель управления странойКатерина Смаглий, лидер нового поколения в Институте международного лидерства Маккейна:

Скандал имеет внутренние и международные последствия. Конечно, если обвинения подтвердятся, виновные в контрабанде запасных частей для военной техники из России должны быть наказаны за государственную измену. Тем не менее, учитывая лихорадочные попытки России реализовать свой сценарий "кто угодно, кроме Порошенко" на предстоящих президентских выборах, все должны требовать раскрытия источника материалов, причастных к соратникам Порошенко. Скандал ударил в самую суть кампании Порошенко, поскольку он позиционирует себя как сильного защитника территориальной целостности Украины. С 16 февраля, когда Юлия Тимошенко пообещала представить неопровержимые доказательства того, что Порошенко является самым "пророссийским кандидатом в президенты Украины", все в Киеве ожидали большого "компромата" против Порошенко. Время публикации расследования Бигуса свидетельствует о том, что это является частью кампании против Порошенко. Учитывая ту роль, которую Россия сыграла на президентских выборах 2016 года в США , нельзя исключать возможность того, что российская разведка стоит за этой утечкой. В конце концов, большинство украинских политиков могут быть замешаны в коррупции, но не все они могут противостоять Путину.

Иван Верстюк, журналист-расследователь:

В расследовании Бигуса раскрываются факты, которые ранее были известны лишь ограниченному кругу деловых партнеров Укроборонпрома. Теперь вся страна их знает. Утверждения довольно убедительны, поскольку сообщения тех, кто якобы причастен к этой схеме, подкреплены документами и контрактами. Порошенко сделал реформу армии приоритетом своего президентства, поэтому расследование Бигуса бьет по его авторитету довольно сильно. Я ожидаю, что этот скандал сократит электоральный рейтинг Порошенко на 1-1,5 процентных пункта, что очень много, учитывая, насколько он близок к Юлии Тимошенко в опросах. Однако я не ожидаю, что кто-либо из его сообщников будет привлечен к уголовной ответственности в ближайшее время, поскольку такого рода официальные расследования обычно занимают слишком много времени, а у осужденных есть достаточно времени, чтобы покинуть страну.