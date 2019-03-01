"Стадо гопников": в Днепре подростки устроили издевательства над пенсионером с палочкой

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В Днепре во дворе жилого дома группа подростков издевались над пожилым мужчиной с палочкой.

На видео зафиксировано, как они провоцировали пенсионера, который пытался отогнать их палочкой.

"Школьницы в Днепре издевались над дедушкой с палочкой", - говорится в подписи к видео, размещенном агентством Кий-инфо в Facebook.

Отметим, что видео с издевательствами вызвало волну возмущения в Сети:

"Я надеюсь в Днепре есть ребята которые найдут малолеток и проведут с ними воспитательную работу как єто было в Киеве", "Тебе дитино, коли дочекаєшся страрості ,будуть ногами топтати. Все повертається бумерангом", "Мокрощелок бы так погонять! Я думаю им аукнется многократно", "Вот такое отношение и будет к родителям в старости", "Бидлота", "Гены быдла подросли", "Да у них походу и родители такие же конченные как они, если бы это было стадо гопников, то сидели бы тихо и не рыпались. А над пенсионером можно и понты показать, хотя скорее свою быдловатость", - пишут пользователи в комментариях под видео.

Булінг З'явилось повне відео як школярки в Дніпрі знущались над дідусем з паличкою. Просимо поширення! Опубліковано Інформаційне агентство Кий-Інфо Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Как пишет dp.oblast.online, происществие произошло на жилмассиве Левобережный-3 в Днепре. В полиции рассказывают, что проведена проверка. Стражи порядка установили личности девочек-подростков.

Правоохранительные органы составили два административных протокола по статье 184, части третьей КУоАП. Родители понесут ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию своих отпрысков.

Напомним, ранее в Одессе радикалы из С14 из-за неуважения заставили подростков спеть гимн.