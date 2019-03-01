В Киеве полицейские бросили мужчину умирать на морозе

В Киеве полицейские оставили мужчину замерзать на морозе / УНИАН

В Киеве Печерский райсуд избрал меру пресечения трем полицейским, которые подозреваются в превышении служебных полномочий, которое привело к смерти человека.

Согласно решению суда, двум полицейским избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, третьему — круглосуточный домашний арест с отстранением от должности сроком на 2 месяца.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, 17 февраля патрульные полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов Киева. Прибыв на место происшествия, они обнаружили агрессивно настроенного 31-летнего мужчину, которого пытались успокоить. При этом они превысили свои полномочия, применив силу и наручники. Далее его силой посадили в служебный автомобиль и затем высадили на выезде из Киева. Впоследствии тело этого человека обнаружили в лесополосе за городом.

В случае доказательства вины полицейским грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, ранее во Львове осудили полицейского, "подрабатывающего" сутенером.