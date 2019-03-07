Хищения в Укроборонпроме: суд арестовал двух топ-менеджеров Спецтехноэкспорта

Начались первые аресты по делу о хищениях в оборонке / Фото: Facebook/Прокуратура Одесской области

Соломенский районный суд Киева 6 марта принял решение об аресте сроком на два месяца директора госпредприятия Спецтехэкспорт Владислава Бельбаса и экс-заместителя директора департамента этой компании Дениса Панасенко.

Как сообщает ТСН, топ-менеджеров обвиняют в растрате 55 млн гривен бюджетных средств.

Бельбас может выйти из следственного изолятора за семь млн гривен залога. Для Панасенко залог, утвержденный судом, составляет пять млн гривен.

Всего по делу о хищениях в оборонной сфере меру пресечения должны избрать пятерым чиновникам.

Как ранее сообщалось, бывший и действующий директора госпредприятия Спецтехноэкспорт, которое входит в Укроборонпром, задержаны детективами НАБУ и САП по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.