НАБУ задержало двух директоров филиала Укроборонпрома по подозрению в растрате

В НАБУ задержали важных чиновников-казнокрадов / Фото: nabu.gov.ua

Бывший и действующий директора госпредприятия Спецтехноэкспорт, которое входит в Укроборонпром, задержаны детективами НАБУ и САП по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

"4 марта 2019 года детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" (входит в состав государственного концерна "Укроборонпром") по подозрению в растрате 2,225 млн долл. США. Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", - сообщила пресс-служба НАБУ на странице в Facebook.

О деталях спецоперации в НАБУ намерены сообщить позже.

Как известно, президент Петр Порошенко уволил своего бизнес-партнера Олега Гладковского с поста первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

Напомним, накануне журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.