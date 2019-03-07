На Киевщине в горсовете нашли кучи агитматериалов за Порошенко: опубликованы фото

Агитационные материалы / Facebook Кухалейшвили

Полицейские забрали из здания горсовета Ирпеня (Киевщина) печатные материалы, агитирующие за кандидата в президенты Петра Порошенко.

Соответствующие снимки из сессионного зала Ирпенского совета опубликовал в Facebook депутат горсовета от ВО "Свобода" Лаврентий Кухалейшвили.

"Друзья, кто там сомневался, что Карплюк прыгнул под Пороха для получения политической крыши своей коррупционной и деребанной деятельности! Вы только посмотрите, что прямо сейчас нашли активисты в актовом зале Ирпенского городского совета! Купи агитмакулатуры за барыгу всея Украины! У кого есть возможность подтягивайтесь к Ирпенскому городскому совету, чтобы полиция не замела следы!"− написал он.

Позднее стало известно, что полицейские вынесли все агитационные материалы из помещения горсовета, погрузили их в автомобиль и увезли.

"В актовом зале нашли агитационные материалы одного из кандидатов в президенты. Сейчас работники полиции их изымают. Будут выяснять, каким образом они там оказались. Если выяснится, составят админпротокол. На самом деле запрещено вести агитацию в государственных учреждениях. Полиция должна выяснить, кто занес туда эти агитационные материалы", - прокомментировал ситуацию спикер ГУ Нацполиции по Киевской области Николай Жукович.

Напомним, ранее политолог сказал, как Порошенко будет "сражаться" на выборах-2019. Позднее политолог объяснил, зачем Порошенко брал власть в Украине.