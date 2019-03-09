ЕС поможет Украине сосчитать дельфинов в Черном море

Дельфины / pixabay.com

Глава Минэкологии Украины Остап Семерак заявил о планах провести авиаучет дельфинов в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Имеем противоречивую информацию о количестве дельфинов в Черном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой. Они касаются не только Украины", - приводит пресс-служба слова Семерака.

Проект ЕС по проведению специального международного авиаучета дельфинов в Черном море с фото- и видеофиксацией стартует летом.

В исследованиях, которые должны продлится два года, участвуют ученые из Украины, из Болгарии, Румынии, Турции и Монако.

Планируется также провести мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях.

Ранее командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что плотность российских кораблей в Азовском море составляет один корабль на каждые 350 кв. км - всего 105 кораблей.

"Это - 105 кораблей, кораблей, выполняющих задачи якобы "защиты" их границы, которой нет. Мы посчитали, плотность корабля на акваторию в Азове составляет один на 350 кв км. В Каспии плотность российского корабля составляет 1 на 4 тыс. кв. км", - сказал Воронченко.