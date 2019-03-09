На рукавах военнослужащих ВСУ появится череп

9 марта 2019, 13:12

Соответствующее решение утвердил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Муженко
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко / "День"

Начальник Генштаба Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом он сообщил в Facebook.

"Накануне Дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад", - написал Муженко.

Согласно подписанному документу, утверждены нарукавные знаки нового образца для 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

В декабре прошлого года пресс-служба президента Петра Порошенко опубликовала фото главы государства в окружении военнослужащих десантно-штурмовых подразделений ВСУ.

В Сети тогда обратили внимание на шеврон одного из бойцов - на нем была изображена эмблема соединения войск СС - 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова" (3. SS-Panzer-Division "Totenkopf").

Сам десантник заявил, что "использовал шеврон по неосведомленности" и перепутал изображение - череп с костями - с пиратским флагом.

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Украина ВСУ Виктор Муженко
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