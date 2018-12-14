Украинский десантник объяснился за шеврон СС на его форме

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Украинский десантник, который сфотографировался рядом с президентом Петром Порошенко с шевроном танковой дивизии СС "Мертвая голова" на форме, заявил, что считал символ - череп с костями - пиратским флагом.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице Десантно-штурмовых войск в Facebook.

По словам военного, он "использовал шеврон по неосведомленности" и готов понести ответственность. Десантник принес извинения за использование символики.

Десантники проти будь-яких проявів нацизму Опубликовано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Четверг, 13 декабря 2018 г.

В комментариях к видео пользователи по-разному отреагировали на объяснение:

Бля, не извиняйся перед убогой ватой. Череп в любой религии и идеологии мира (и в христианстве) это символ самопожертвования. Одна из дивизий СС использовала символ горного цветка, что теперь вытравить гербицидами все эдельвейсы?

Дав привід пропагандистам....що за брєд, що це ? Що це за позор , перед ким вибачайтесь ? На що гнобить хлопця , та бійців , що такого зробив? Що захищає нашу землю , за це ? Що в тому шевроні ? Сукі ..

Парню не за что извиняться.. мертвая голова использовалась козаками с черных сотен в дореволюционной россии.. и не только они.. так что изображение черепа и его вариации в истории использовали массы стран еще когда Гитлер не родился... Так что я на стороне этого парня.

То же самое, когда в "травму" привозят мужика, а у него в жопе 30 сантиметровый дилдо застрял, обьясняет - "Это я с котиком играл и случайно на диван сел, а тамэта штука лежала, наверное кто то из гостей забыл..."Какой зашквар. Убогие.

Читаю комментарии. Удивительно, что находятся защитники. Вафен СС уничтожали в СССР наших людей и зачищала нашу землю от нас.

рузья, это позор! Вместо того, чтобы по-тихому "замылить" этот факт (о котором, кстати сказать, уже позабыли) PR-щики ДШВ решили раскрутить все по-новой и просто обоср*лись. Мало того, что унизили боевого солдата своей страны, так ещё и все штурмовые войска теперь похожи не на крылатую пехоту, от одного вида которой кровь стынет в жилах, а на толпу провинившихся мальчишек, плачащих перед мамой "я больше не буду..."! Фу! Позор! Пропагандоны путина опять нас переиграли...

Ранее в Сети появилось фото Петра Порошенко рядом с десантником, на форме которого нашита эмблема дивизии СС.