Прорывавшийся к Порошенко радикал попал на "Миротворец"

Нацкорпус / Reuters

Главу Черкасского областного отделения Нацкорпуса Дмитрия Кухарчука внесли в базу данных сайта "Миротворец" после инцидента на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, где радикалы устроили потасовку.

"Вниманию сотрудников правоохранительных органов. Этот человек организовал в Черкассах заказную провокацию, в результате которой пострадало 15 ваших коллег. Он агрессивен и социально опасен. При себе может иметь незарегистрированное огнестрельное оружие. Сообщаем в качестве предупреждения", - говорится в сообщении "Миротворца".

Также указаны личные данные Кухарчука и его адрес проживания.

Он назван "провокатором" и "организатором заказных и проплаченных митингов и шествий под националистическими лозунгами".

В субботу, 9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протестов пришли к зданию Администрации президента и беуспешно попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где находился Порошенко. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали 15 полицейских (по другим данным - свыше 20).