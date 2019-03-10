"Разбили авто, применили силу": Нацкорпус заявил о похищении активистов в Черкассах

Столкновения в Черкассах / 18000.com.ua

Пятеро активистов Национального корпуса были похищены после столкновений с правоохранителями в Черкассах.

Как говорится в сообщении Нацкорпус-Черкасчина в Facebook, всего 10 марта исчезли семь активистов

"Им разбили авто, с применением силы похитили. Полиция сообщает только о двух задержанных, дома у которых проходят обыски - Дмитрий Кухарчук и Антон Братко", - заявили в Нацкорпусе.

При этом ранее вторым задержанным в Нацкорпусе называли не Антона Братко, а Евгения Свиридова.

"Где другие 5 человек - мы не знаем, потому говорим о похищении. Вместе с тем их авто находится на территории райотдела полиции (ул.Пастеровская, 104)", - отмечают националисты.

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Также Нацкорпус вечером 10 марта планирует провести акцию под отделением полиции, где будут "требовать объяснений, куда исчезли активисты".

Напомним, 9 марта, активисты Нацкорпуса собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протестов пришли к зданию Администрации президента и беуспешно попытались прорвать кордон полиции.

После этого они направились в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к сцене.