Лидер Нацкорпуса пояснил причину бегства Порошенко в Черкассах

Андрей Билецкий считает, что Порошенко избегает вопросов после коррупционного скандала / Главред

Лидер Национального корпуса, внефракционный нардеп Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко в Черкассах избежал общения с ветеранами АТО, которые собирались задать ему вопросы о коррупции в сфере обороны.

"Пришли посмотреть ему в глаза и задать простой вопрос — почему еще не в тюрьме его крестник и его бизнес-партнер Свинарчук: младший и старший? Порошенко и вся его вертикаль хотят о них забыть. Но, напомню, это те самые, которые воровали сотни миллионов, а скорее всего — миллиарды из оборонного бюджета страны", - написал Билецкий в Facebook.

Лидер Нацкорпуса заявил, что глава государства должен был обрадоваться возможности пообщаться с ветеранами АТО и потенциальными избирателями.

Читайте такжеСтолкновения в Черкассах: открыто уголовное дело против радикалов из Нацкорпуса"Но почему-то реакция его была странной. Он заскочил в мерседес и кортеж рванул чуть не давя людей, привезенных (согнанных) на пропрезидентской митинг", - написал он.

Билецкий считает, что активисты Нацкорпуса во время митинга в Черкассах закон не нарушили. Противоправные действия, по его словам, совершили сотрудники правоохранительных органов, поскольку незаконно перекрывали улицы и препятствовали людям попасть на митинг Порошенко.

Напомним, 9 марта активисты Нацкорпуса собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протестов пришли к зданию Администрации президента и беуспешно попытались прорвать кордон полиции.

После этого они направились в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к сцене.