В Николаеве ураган швырнул дерево на маршрутку с пассажирами

Ураганный ветер вырвал с корнем большое дерево / Фото: ГСЧС

В Николаеве 11 марта сильный порывистый ветер стал причиной разрушений, вырванных с корнем деревьев и травм среди местных жителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области, в Заводском районе города около 14:00 во время движения на маршрутное такси упало дерево.

"Как выяснилось, во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек. С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и взрослого мужчину госпитализировали в лечебные учреждения. Парамедик Главного управления ГСЧС оказала первую помощь одной из пассажирок", - сказано в сообщении.

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

Спасатели были вынуждены распилить дерево и убрать его с проезжей части. Очевидцы происшествия уверяют, что двое пострадавших – очень маленькие дети. Отмечается, что травмы получил водитель маршрутного такси.

Напомним, шквальный ветер, накрывший в воскресенье Украину, срывает крыши со зданий и валит деревья. В сети начали обращать внимание, что от непогоды досталось и предвыборной агитации кандидатов в президенты.