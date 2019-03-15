В Генштабе ВСУ рассказали, на сколько увеличилась армия за четыре года

ВСУ / Главком

В 2014-2018 гг. украинская армия выросла на 44 воинские части.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в Twitter.

"Количество военных частей (бригад, полков, отдельных батальонов и им равных) увеличилась на 44 (с 99 в 2014 году до 143 в 2018 году)", - написал он.

На сегодня украинская армия насчитывает 33 боевые военные части и 11 частей обеспечения. К боевым военным частям относятся 15 частей сухопутных войск, одна воздушных сил, 11 частей военно-морских сил, четыре части десантно-штурмовых войск и две части сил спецопераций.

К частям обеспечения - четыре разведочные, две части связи и пять - оперативного обеспечения.

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В ноябре прошлого года портал Business Insider составил рейтинг из 25 сильнейших армий Европы, в котором Вооруженные силы Украины заняли 10 строчку с бюджетом $4,88 млрд.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы как география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружений и техники, человеческий ресурс и пр.

Business Insider насчитал в Украине 1,1 миллиона военнослужащих, 2214 танков, 39 истребителей (всего военных самолетов - 240) и 25 судов ВМС.