Украинская авиация попала в десятку худших в мире

Возглавили список ВВС Сирии.
Военно-воздушные силы (ВВС) Украины признаны одними из худших в мире по итогам 2018 года.
В антирейтинге, составленном американским изданием We Are The Mighty, украинская авиация заняла шестую строчку.
Отмечается, что ВВС Украины оказалась в списке из-за устаревшей техники, плохого оборудования и слабой подготовки летчиков.
Возглавили список ВВС Сирии, за ними следует авиация КНДР, а за ней - Саудовской Аравии. В пятерку попали мексиканские и пакистанские ВВС. Седьмая строчка - Иран, за ним - Греция, Китай и Канада.
В ноябре прошлого года портал Business Insider составил рейтинг из 25 сильнейших армий Европы, в котором Вооруженные силы Украины заняли 10 строчку с бюджетом $4,88 млрд.
При составлении рейтинга учитывались такие факторы как география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружений и техники, человеческий ресурс и пр.
Business Insider насчитал в Украине 1,1 миллиона военнослужащих, 2214 танков, 39 истребителей (всего военных самолетов - 240) и 25 судов ВМС.