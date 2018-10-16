"Дышащие на ладан ржавые самолеты": в России обругали Су-27 ВВС Украины

16 октября 2018, 21:31

Высказывания принадлежат представителям той самой страны, у которой несколько раз в месяц стабильно терпят крушение боевые самолеты и вертолеты.

Су-27, ВСУ
Су-27 ВСУ находятся в ужасном состоянии, по версии России / Скриншот видео с youtube.com

Украинские истребители Су-27 якобы только и могут, что создавать аварийные ситуации, заявил еще накануне аварии истребителя под Виннитчиной, унесшей жизнь двух пилотов, глава комитета Госдумы РФ по обороне, бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов

"Их ржавые, на ладан дышащие самолеты могут создавать только аварийные ситуации. Летчики НАТО по налету часов, подготовке [лучше], они имеют возможности и технику обновлять, и личный состав поддерживают на высоком уровне готовности. Учиться у них (украинцев - "Главред") нечему. В очередной раз показывать свою некомпетентность - это Читайте такжеОпубликовано видео с места крушения Су-27 под Винницейуже стало нормой Порошенко в борьбе за предстоящие результаты выборов", - заявил Шаманов.

Аварию прокомментировал бывший конструктор "Сухого" Вадим Лукашевич. Его заинтересовала роль американского пилота в Су-27.

"Где он сидел, и передавалось ли ему управление? Второе, какая у них была программа полета? Просто на стрельбы или на пилотаж, или американца вывозили покататься. И третье, самое главное: почему летчики не воспользовались системой катапультирования. Я так понимаю, что сейчас эти вопросы будут задавать все", - заметил Лукашевич.

Читайте также"Крутить начало еще над селом": очевидцы рассказали о моменте падения Су-27 - фото"Это... мог быть отказ самолета, потому что большая часть авиатехники Украины в строю уже более 50 лет, самой молодой технике - 35 лет. Правильной и серьезной модернизации проводить Украине не получается, потому что этим должна заниматься Россия, как производитель Су-27. Украина уже давно модернизирует своими силами, и сложно угадать, что это была за модернизация", - заявил российский журналист Владислав Шурыгин.

Следует отметить, что комментарии дают представители страны, боевые самолеты которой чуть ли не каждые две-три недели терпят катастрофу из-за плохого технического состояния техники или непрофессионализма пилотов.

Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота погибли.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.

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Россия Украина учения катастрофа крушение авиакатастрофа истребитель Су-27
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