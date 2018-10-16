"Крутить начало еще над селом": очевидцы рассказали о моменте падения Су-27 - фото

Самолет начал испытывать проблемы, пролетая над населенным пунктом, но пилоты сумели отвести его в поле за селом.
Так, жительница села рассказала, что она услышала сильные гул и свист, а потом увидела дым за деревней в поле, сообщает местное издание "20 минут".
"Туда наши пожарные поехали сразу... Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция...", – рассказала девушка.
Еще одна очевидица, Мария Лехова, сделала несколько фотографий, на которых видно, как гражданские люди отправились к месту падения самолета на машинах и велосипедах.
"Все хотели посмотреть, что случилось. За несколько минут над деревней и полем стал кружить другой самолет. Пошли разговоры о поисках пилота, который якобы катапультировался", – сообщила девушка.
"Самолет крутился, когда падал", – рассказали люди, которые успели увидеть момент падения истребителя.
"Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле", – говорят сельчане.
Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.
По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота погибли.
Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.