"Крутить начало еще над селом": очевидцы рассказали о моменте падения Су-27 - фото

Очевидцы рассказали о последних минутах самолета Су-27 ВВС Украины , который сегодня, 16 октября, упал около села Уланов Винницкой области.

Так, жительница села рассказала, что она услышала сильные гул и свист, а потом увидела дым за деревней в поле, сообщает местное издание "20 минут".

"Туда наши пожарные поехали сразу... Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция...", – рассказала девушка.

Еще одна очевидица, Мария Лехова, сделала несколько фотографий, на которых видно, как гражданские люди отправились к месту падения самолета на машинах и велосипедах.

"Все хотели посмотреть, что случилось. За несколько минут над деревней и полем стал кружить другой самолет. Пошли разговоры о поисках пилота, который якобы катапультировался", – сообщила девушка.

"Самолет крутился, когда падал", – рассказали люди, которые успели увидеть момент падения истребителя.

"Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле", – говорят сельчане.

Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота погибли.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.