Прокуратура начала расследование падения Су-27 в Винницкой области

Пока неизвестны причины, по которым упал Су-27

Военная прокуратура начала расследование дела о падении самолета Су-27УБ Военно-воздушных сил Украины в Винницкой области.

"16 октября около 17:00 на территории Винницкой области, Близ поселка Уланов Хмельницкого района, упав военный истребитель Су-27УБ, бортовой номер 70, серийный - 96310424040. По предыдущим данным самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018", - говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

На месте работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарзнизона.

Читайте такжеГенштаб ВСУ удалил информацию о гибели американского летчика при крушении Су-27"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области", - отмечается в сообщении.

Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота погибли.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.