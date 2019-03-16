Госохрана засекретила документы о земле Порошенко в центре Киева

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Управление госохраны изъяло из госорганов документацию, связанную с земельным участком президента Петра Порошенко в центре Киева возле Лавры.

Об этом говорится в журналистском расследовании Радио.Свобода.

В 2012 году на выкупленном Порошенко напротив Киево-Печерской лавры участке частично разрушили земляной вал Киевской крепости - Алексеевский люнет (бастион, который имеет одну укрепленную сторону). Начатое в 2013-м тогда еще милицией дело после избрания Порошенко президентом было закрыто "в связи с отсутствием состава преступления", а его материалы - засекречены.

Отмечается, что начальник Управления госохраны Валерий Гелетей предупредил всех предыдущих распорядителей изъятой документации, что теперь она не подлежит разглашению.

Прокуратура постановление не обжаловала.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.