У Порошенко взыграло сердце после "триединого удара" по России

Санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Евросоюза, США и Канады расширить санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив. Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении Азовского пакета санкций. Благодарен партнерам за поддержку и четкую позицию накануне пятой годовщины оккупации Крымского полуострова", - написал Порошенко в Facebook.

15 марта Вашингтон расширил антироссийские санкции из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Ограничительные меры введены, в частности, против замглавы погранслужбы России Геннадия Медведева и начальника погрануправления ФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Сергея Станкевича.

Евросоюз также ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.