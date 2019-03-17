"У нас взаимная симпатия": член НОТУ Кольцова рассказала о Maruv и политике на нацотборе

Кольцова считает, что политизированности нацотбора невозможно было избежать / Фото: 5 канал / YouTube

Лидер группы Крихітка и член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова высказала мнение, что Украина находится в состоянии войны, поэтому политизированы в ней как общество, так и шоу-бизнес.

"В стране, которая воюет, все политическое – даже очередь за хлебом, не говоря уже про международный конкурс", - цитирует исполнительницу Детектор медиа.

В программе Небачене Євробачення на канале СТБ Кольцова заявила, что нацотбор проводить было сложно, поскольку в Украине не определились со статусом артистов, которые гастролируют в России.

"Более 70% тех, кто может написать хорошую песню для Евровидения, так или иначе связаны с российским бизнесом. Поэтому, если мы будем искать хорошую песню – это одни правила, если мы будем искать идеального человека с идеальной гражданской позицией, которая совпадает с большинством – то другой вопрос", - отметила она.

Читайте такжеКириленко недоволен отказом НОТУ от участия в Евровидении-2019По словам члена НОТУ, ей импонирует творчество победительницы нацотбора Maruv, и она убеждена, что в своей нише певица занимает достойное место.

"Я не скрываю, что у нас взаимная симпатия. Мне она правда нравится, я считаю, что у нас на клубной сцене давно не было такого классного посланца от Украины. И я могу сказать: "Go Maruv, у тебя все получится", - подытожила Кольцова.

Как ранее сообщалось, Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Напомним, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину.