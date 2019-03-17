На Днепропетровщине рецидивист швырнул гранату в полицейского: детали инцидента, опубликовано фото

Граната / Нацполиция Днепропетровской области

В Днепропетровскй области патрульный полицейский пострадал от взрыва гранаты, брошенной злоумышленником.

Происшествие произошло в воскресенье, 17 марта, во время патрулирования группы реагирования в Криничанском районе (неподалеку от города Вольногорск), сообщили в пресс-службе Главка Нацполиции по региону.

Сразу после взрыва начальник отдела патрульной полиции Вячеслав Андруцкий был доставлен в больницу, а его напарники задержали злоумышленника, используя табельное оружие. Им оказался 32-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом.Теперь, согласно УК Украины, за покушение на жизнь правоохранителя ему грозит лишение свободы на срок от девяти до пожизненного заключения.

Напомним, ранее в Киеве назвавшийся майором СБУ пьяный мужчина угрожал прохожим оружием.

