В Киеве назвавшийся майором СБУ пьяный мужчина угрожал прохожим оружием. Видео

В одном из кафе на улице Крещатик в Киеве мужчина, представившийся майором Службы безопасности Украины (СБУ), будучи нетрезвым, угрожал прохожим оружием.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"В одном из кафетериев в самом центре Киева (на ул. Крещатик, 1) у сотрудников частной охранной фирмы "Сириус" сработала тревожная кнопка. По прибытию выяснилось, что некий Павел, который представился майором #СБУ, в не совсем трезвом состоянии "размахивал" и угрожал окружающим табельным оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через некоторое время на помощь "майору" прибыл его товарищ, который попытался "уладить конфликт".

"Чуть позже на подмогу Павлу подъехал мужчина, который пытался уладить конфликт и забрать оружие себе. К счастью, патрульные не повелись на уговоры этого мужчины и вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла оружие", - отметили в "Киев Оперативный".

Ранее сообщалось, что в поселке Щурово Донецкой области охранник пансионата после словесного конфликта с отдыхающими бросил в их сторону самодельную гранату. В результате взрыва двое человек получили ранения.

"Правоохранители установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался житель Лимана 1962 года рождения, который работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с приложенным жаром) и вернулся, чтобы отомстить", - сообщили в полиции.