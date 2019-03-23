Гриневич назвала основну проблему з ЗНО 2019: як здати на максимальний бал без зайвих зусиль

23 марта 2019, 01:13

Здати ЗНО на максимальні 200 балів – то дуже тяжка праця та велике досягнення.

ВНО, внешнее независимое оценивание
Як здати ЗНО 2019 на максимальний бал / abiturient.in.ua

23 березня проходить пробне ЗНО 2019 з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, німецької, іспанської та французької).

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич розповіла, що здати ЗНО на максимальні 200 балів – то дуже тяжка праця та велике досягнення. Та, з іншого боку, цілком реально, щоб підготовка до ЗНО з фізики, математики тощо пройшла без репетиторів. Головне – готуватися систематично та працювати над цим.

"Яка проблема основна у випускників зі складанням ЗНО – це коли вони починають навчатися за кілька місяців до іспитів", – зазначила Гриневич.

Зазначимо, що завдання і відповіді до ЗНО 2018 вже э у загальному доступі в інтернеті. Наприклад, тут.

Читайте такжеПроект языковой реформы: как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школах

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
тестирование Лилия Гриневич ЗНО внешнее независимое оценивание
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:13
Гриневич назвала основну проблему з ЗНО 2019: як здати на максимальний бал без зайвих зусиль
00:29
День Галины 2019: поздравления с Днем ангела Галины – тексты и открытки Фото
00:11
Родительская суббота: что нужно нести в церковь и как провести Видео
00:07
"Украина – это Россия": Чичерина сделала скандальное заявление о Донбассе и Крыме Видео
22 марта, пятница
23:45
И Роналду не помог: сборная Украины вырвала ничью в тяжелом матче с Португалией Видео
23:17
YUNA-2019: названы победители музыкальной премии Видео
22:48
"Буду частью системы": танцовщик Полунин получил должность педагога в Крыму
22:21
Обмелевший Днепр и степи вместо лесов: ученые предупредили о грозящей Украине экологической катастрофе Видео
22:03
"Сс*т в глаза всей стране с телеэкрана": соцсети взорвались после визита Бойко и Медведчука в Москву Видео
21:25
Португалия - Украина: где смотреть стартовый матч отбора на Евро-2020
21:06
В ЕС открыли кейсы по отмыванию средств Порошенко – журналист Фото Видео
20:51
Разбитый инсультом певец Носков впервые появился на публике Фото Видео
20:29
Аналитик объяснил, почему Порошенко после выборов "светит" скамья подсудимых Видео
20:18
"Возможна связь с предупрежденным терактом": в СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Москву Видео
19:53
Киев предпочел дешевым львовским трамваям дорогие польские
19:50
"Хоть бы демпинговали по-человечески": в Нафтогазе ответили на газовое предложение Медведчука
19:21
"Мы умоляли депутатов": Омелян пояснил причины отказа Skoda работать в Украине
19:16
"Хамство России": Шендерович объяснил, за что украинцы должны благодарить Путина Видео
18:47
"Если Киев учтет рекомендации": Венгрия озвучила условие снятия блокады комиссии Украина-НАТО
18:30
В Нацполиции назвали самые популярные схемы подкупа избирателей Видео
18:19
Макаревич отказался комментировать нарисованную в Госдуме свинью
18:00
Обморок за кулисами: Лолите понадобилась срочная помощь медиков
17:42
Черный список Минкульта пополнился звездой Comedy Woman
17:31
В Кременчуге Омелян показал место производства капсулы Hyperloop
17:24
УПЦ МП пошла судом на Минкульт из-за переименования Видео
17:20
Промпроизводство в Украине продолжает сокращаться
17:09
Украинцев на встрече Бойко и Медведчука с Медведевым поманили транзитом газа и сниженными ценами
16:48
Зеленский остается лидером президентского рейтинга – опрос Видео
16:47
Аналитик рассказал, почему украинцы массово поддерживают Зеленского
16:06
На Закарпатье девятиклассница попала в больницу после жестокого избиения в школе Видео
16:02
ТСН покажет документальный спецпроект "Дорога на Банковую"
15:48
В ГПУ требуют извинений от западного эксперта за слова о "вранье Луценко" Видео
15:40
Американское посольство выразило обеспокоенность изменениями в устав Нафтогаза
15:39
Дофига шутница: Телепропагандистка Скабеева "закосила" под кандидата в президенты Украины Видео
15:02
Скандал с послом США: Порошенко заявил о поддержке Йованович Видео
14:38
В Украине обвинили РФ в отказе обменять осужденного Павла Гриба Видео
14:30
Skoda окончательно "закопала в землю" идею строительства нового завода в Украине
14:25
Трамп заявил, что намерен признать Голанские высоты территорией Израиля
14:12
Синоптики рассказали о непогоде: где в Украине ожидаются морозы и снег Видео
13:59
"Разогнать, как матрос Железняк": Шнуров устроил бучу по поводу Минкульта в Госдуме
13:25
Приговор Грибу: что хотела показать Москва мнение
13:21
Посмертно признались: Стало известно, чего требуют родственники Началовой от властей России
13:09
Высшая школа Media&Production организует Media trip в шоу "Голос страны"
12:53
Социолог развенчал миф о двойниках Путина
12:23
Журналист рассказал, с кем сойдется Усик в первом бою в супертяжелом весе
12:05
"Вернутся минусы": синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве
12:00
Партия "груза 200": в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам на Донбассе Видео
11:54
Россия не даст Европе "спать спокойно" мнение
11:37
Отец Гриба объяснил, почему политзаключенный не выживет за решеткой Видео
11:35
"ДНР" и пустота: в Сети показали полные безысходности фото из Донецка
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться