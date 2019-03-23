Гриневич назвала основну проблему з ЗНО 2019: як здати на максимальний бал без зайвих зусиль

Як здати ЗНО 2019 на максимальний бал / abiturient.in.ua

23 березня проходить пробне ЗНО 2019 з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, німецької, іспанської та французької).

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич розповіла, що здати ЗНО на максимальні 200 балів – то дуже тяжка праця та велике досягнення. Та, з іншого боку, цілком реально, щоб підготовка до ЗНО з фізики, математики тощо пройшла без репетиторів. Головне – готуватися систематично та працювати над цим.

"Яка проблема основна у випускників зі складанням ЗНО – це коли вони починають навчатися за кілька місяців до іспитів", – зазначила Гриневич.

Зазначимо, що завдання і відповіді до ЗНО 2018 вже э у загальному доступі в інтернеті. Наприклад, тут.

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