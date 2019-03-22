В Украине обвинили РФ в отказе обменять осужденного Павла Гриба

Павел Гриб в российском суде / izvestia.kiev.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила о том, что Россия не согласилась провести "малый обмен" арестованного в РФ Павла Гриба на осужденного на Украине россиянина.

"Мы были готовы передать одного россиянина, который имеет проблемы со здоровьем, - господина Седикова - с предложением сделать такой обмен "один на один", - сказала Геращенко.

Она добавила, что к Грибу также не допустили Международный комитет Красного креста и миссию врачей.

Как известно, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Гриба за якобы "содействие терроризму".

После приговора Гриб объявил голодовку. Молодой человек требует допустить к нему врачей и уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирования из следственного изолятора в колонию общего режима.