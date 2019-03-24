Русский язык остается оружием против украинцев – Вятрович

Владимир Вятрович

Русский язык был и остается оружием против украинской нации, против украинцев как национальной общности, заявил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Это вещь, которая была инструментом денационализации украинцев", – подчеркнул он в комментарии Обозревателю.

Вятрович считает, что украинский язык является одной из определяющих характеристик, которые делают украинскую нацию украинской.

"Поэтому я считаю, что не украиноязычные украинские националисты невозможны. Возможны националисты, но они будут не украинские. Для украинского националиста не отстаивать украинский язык является абсолютно невозможным, потому что украинский язык является основой национальной идентичности", – добавил глава УИНП.

Напомним, ранее Вятрович объяснил, что не так с лозунгом националистов о Бандере.