В Киеве суд отказался решать, имел ли право Порошенко просить патриарха Варфоломея о Томосе

Петр Порошенко / УНИАН

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска общественной организации к президенту Петру Порошенко по поводу правомочности его обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Окружного административного суда столицы Украины.

"Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства и установив, что истцом (ОО "Неправительственная организация верховенство права" - УП) был неправильно выбран способ защиты нарушенного права, суд отказал в удовлетворении иска", - говорится в тексте.

Напомним, 5 января, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Позднее украинскоое Минобразования включило в школьную программу томос и создание ПЦУ. Затем стало известно, что Порошенко посулил Варфоломею в обмен на томос.