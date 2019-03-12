Стало известно, что Порошенко посулил Варфоломею в обмен на томос

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей / УНИАН

В обмен на томос об автокефалии Православной церкви Украины президент Петр Порошенко обязался передать Ставропигии Вселенского патриархата в Украине "здания и помещения, а также другие объекты собственности".

Об этом идет речь в подписанном 3 ноября 2018 года в Стамбуле соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским патриархатом.

"В соответствии с целью соглашения Украина будет способствовать ... приобретению в соответствии с законодательством Украины представительством Вселенского патриархата в Украине, а именно миссией "Ставропигия Вселенского патриархата в Украине", зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии "Ставропигия Вселенского патриархата в Украине", - сказано в тексте соглашения, предоставленном Администрацией Президента Украины на запрос Українських Новин.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.