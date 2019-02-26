Минобразования включило в школьную программу томос и создание ПЦУ

Школа / УНИАН

Министерство образования и науки (МОН) включило в программу одиннадцатых классов по истории Украины тему получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления томоса об автокефалии", - сказано в сообщении.

В учебниках по истории страны эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов.

В МОН отметили, что до 2021 года тема автокефалии ПЦУ будет внесена в программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.