Коррупция и война разбивают надежды Украины на евроинтеграцию - Associated Press

28 марта 2019, 01:43

Конфликт на Донбассе и массовая коррупция - не единственные проблемы в Украине, волнующие Запад.

Коррупция
Коррупция / УНИАН

Cпустя пять лет после конфликта Украины с Россией Москва, похоже, прижала Украину к стенке. Стремление Украины вступить в Европейский Союз и НАТО на неопределенное время застопорилось. У Украины нет реалистичного способа восстановить контроль над аннексированным Россией Крымом или положить конец войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке. Об этом идет речь в материале Associated Press, перевод которого публикует Главред.

Кремль давно рассматривает план Украины по вступлению в НАТО как угрозу, которую необходимо отразить любой ценой, и его расчеты о том, что конфликт на Донбассе может сорвать процесс евроатлантической интеграции страны, похоже, сработали. "Стратегия России заключается в том, чтобы долгое время поджигать конфликт на Донбассе и использовать его в качестве инструмента влияния на внутриполитическую ситуацию в Украине, а также в качестве основного препятствия для членства Украины в ЕС и НАТО. Пока сохраняется территориальная проблема Крыма и Донбасса, пока продолжаются боевые действия на Донбассе, это будет решающим аргументом против вступления Украины в ЕС и НАТО", - отмечает директор аналитического центра "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте такжеКоррупция помогает Порошенко укрепить контроль над Украиной – BloombergУкраина подписала соглашение об ассоциации с ЕС и получила долгожданный безвиз, но надежды на вступление в ЕС кажутся такими же далекими, как и прежде, что способствовало разочарованию среди населения и подрыву популярности президента Петра Порошенко. США, НАТО и ЕС оказали сильную политическую поддержку Украине и ясно дали понять, что не собираются в ближайшее время рассматривать членство страны в своих интеграционных проектах. "Немецкие лидеры считают, что открытие пути к НАТО для Украины еще больше обострит отношения с Россией, и опасаются, что приверженность взаимной защите членов альянса может привести к открытому конфликту с Россией", - отмечает Стефан Майстер, аналитик Немецкого совета по международным отношениям.

Западных союзников также все больше раздражают медленные темпы институциональных реформ в Украине и недостаточные усилия по борьбе с коррупцией. Ранее посол США в Украине Мари Йованович выступила с необычно резким заявлением, в котором раскритиковала решение Конституционного суда касательно незаконного обогащения чиновников. Она назвала это "серьезным ударом по борьбе с коррупцией в Украине". "Становится все более очевидным, что уникальная для Украины возможность перемен, за которую была уплачена высокая цена пять лет назад ... не привела к антикоррупционным или правовым реформам", - подчеркнула американский посол.

Конфликт на Донбассе и массовая коррупция - не единственные проблемы в Украине, волнующие Запад. На прошлой неделе послы "Большой семерки" направили письмо в Министерство внутренних дел Украины, в котором выразили обеспокоенность по поводу угрозы крайне правых группировок в преддверии выборов.

Международные правозащитные организации уже давно поднимают тревогу по поводу появления ультраправых групп, преследующих активистов ЛГБТ-движения и представителей ромской национальности. Поддерживаемое государством прославление лидеров украинского националистического движения времен Второй мировой войны, вызвало гнев у Израиля и Польши. Между Украиной и Венгрией также возникла напряженность в связи с предполагаемым нарушением прав этнических венгров на западе Украины после принятия закона об образовании,

Читайте такжеВ Австрии объявили, что Украина к членству в ЕС не готоваПоказатели свободы слова в Украине также вызвали упреки на Западе. Австрия недавно подвергла резкой критике отказ Украины предоставить их репортеру право въезда в страну. Украина нанесла ответный удар, обвинив Австрию в том, что она слишком дружелюбна по отношению к России. "Украина больше похожа на источник напряженности и конфликта как в геополитическом, так и в экономическом плане, чем на равноправного и привлекательного партнера, - говорит Андрей Ермолаев, директор исследовательского центра "Новая Украина". – Полноценное членство в ЕС и НАТО - просто красивая политическая утопия".

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