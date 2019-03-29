Изменения климата: ученые рассказали об увеличении продолжительности лета

Ученые заявили об увеличении продолжительности лета / sunhome.ru

В 21-ом веке средняя продолжительность метеорологического лета достигла 4-х месяцев, увеличившись до 124-х дней.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, то есть четырех месяцев", - говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

/ cgo-sreznevskyi.kiev.ua

В то же время ученые опровергли информацию завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазиры Мартазиновой, которая говорила об уменьшении продолжительности лета до двух месяцев.

Напомним, ранее Вазира Мартазинова заявила о том, что в Украине из-за изменения климатических условий лето и зима в последние годы существенно сократились, а весна и осень — стали дольше.