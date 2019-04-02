В Минобороны рассказали, кого не коснется весенний призыв-2019

Призывники / УНИАН

В украинском Минобороны рассказали о том, как в стране будет проходить весенний призыв на срочную военную службу в апреле-июне 2019-го.

От имени ведомства выступил на брифинге заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ Валерий Дендебера.

"На учете состоит более миллиона призывного ресурса. Только один из 8-12 не появляются по вызову в военный комиссариат. Ресурса более, чем достаточно", − подчеркнул он.

Кроме этого, Дендебера перечислил, какие категории украинцев ни в коем разе не подпадают под призыв. Во-первых, это люди, признанные непригодными к службе, а во-вторых люди, у которых во время прохождения службы погибли или получили инвалидность близкие родственники (отец, мать, брат или сестра).

"Также призыву не подлежат лица, которые по результатам обучения на военных кафедрах и в соответствующих высших учебных заведениях, были аттестованы и им были присвоены звания офицерского командного состава", − подытожил он.

Напомним, ранее действующий президент Украины Петр Порошенко увеличил сроки призыва на срочную службу. Позднее в Генштабе ВСУ объяснили причину такого решения. До этого в Минобороны рассказали, скольких людей призовут в армию весной-2019.