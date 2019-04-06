"Суицид тяжело больного": на Луганщине прогремел взрыв, есть жертва

В Северодонецке прогремел взрыв, погиб мужчина / lg.npu.gov.ua

В Северодонецке Луганской области во дворе одного из жилых домов прогремел взрыв, погиб мужчина, который тяжело болел и неоднократно говорил, что хочет покончить с собой.

Взрыв произошел по ул. Менделеева, погиб 52-летний местный житель, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Луганщине.

По предварительным данным, с помощью взрыва мужчина свел счеты с жизнь.

"При осмотре места взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена…", — отметили в полиции.

Напомним, в конце марта в Запорожье двое детей — мальчики, 2005 и 2006 г.р., на улице подорвались на гранате. Погиб старший ребенок, а младшему оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает.