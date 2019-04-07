У россиян случилась новая проблема с Крымским мостом: детали конфуза

7 апреля 2019, 12:27

В канун начала летнего периода у аннексировавших Крым россиян возникли "непонятки" с Крымским мостом.

Крымский мост
Крымский мост / Reuters

Крымский (Керченский) мост в ближайшее время закрывается для проезда большегрузных автомобилей.

В качестве объяснения такой меры аннексировавшие полуостров россияне "запустили" версию об ожидаемой чрезвычайно сильной жаре в Крыму. На протяжении всего лета по Крымскому мосту будет запрещен проезд грузовых автомобилей массой более 12 тонн. Для перевозки грузов россияне предлагают воспользоваться паромом через Керченский пролив.К слову, изначально в крымских СМИ сообщали, что мост будет закрыт для большегрузного транспорта с 1 мая. Позднее появилось новое разъяснение - движение закроют с июня 2019-го, когда установятся температуры более +32 градусов по шкале Цельсия.

Напомним, ранее первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи объяснил, как Крымский мост "ударит" по акватории Азовского моря. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний пояснил, что властям Украины нужно делать с Крымским мостом.  Далее, стало известно, что россияне перебросили в Крым группу катеров Росгвардии для патрулирования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
грузовики аннексия Крыма Керченский мост Крымский мост
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:30
Скандал с Венгрией: в Госпогранслужбе пояснили свои действия
12:27
У россиян случилась новая проблема с Крымским мостом: детали конфуза
11:56
Умерла вдова легендарного советского актера и певца
11:53
"В Украине – хаос": в Одесской области сожгли виноградники французского винодела
11:37
В Польше рассказали, сколько миллиардов долларов хотят от Германии за Вторую мировую
11:28
"Безумный и жадный до денег": экс-кандидат в президенты призвал голосовать против Порошенко Видео
11:06
Стала известна серьезная опасность аскорбинок Видео
10:58
Новый дипломатический скандал: Будапешт обвинил Киев в антивенгерских шагах Видео
10:43
Цены подскочили на 40%: эксперт рассказал о новом подорожании продуктов Видео
10:26
Убили ради видео: в Днепре поймали подонков, сбросивших человека с моста Видео
10:12
Психолог рассказал, в какой образ вошел Порошенко Видео
09:57
Допросы и обыски: в ПЦУ рассказали, как оккупанты прессуют украинских священников в "ЛНР" Видео
09:48
Дебаты с Порошенко для Зеленского могут стать катастрофой мнение
09:27
Скандал в Винницкой области: медиков обвинили в смертельной халатности Видео
09:03
Медики составили топ-5 самых абсурдных мифов о сексе
08:57
Синоптики рассказали, где Украину зальют дожди на Благовещение Видео
08:29
Лицемерие Порошенко и мина замедленного действия для Зеленского мнение
08:25
Главы МИД G7 потребовали от украинских властей заняться борьбой с коррупцией Видео
08:09
Не грех: что делать на Благовещение, чтобы были деньги, здоровье и счастье Видео
07:56
Герой матча: в игре чемпионата Бельгии украинец оформил дубль и получил красную карточку Видео
07:35
"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским Видео
07:25
Будапешт вызвал посла Украины из-за запрета въезда главе союза венгров Румынии Видео
07:16
Психолог назвал козырь Зеленского Видео
06:57
Россия может устроить "заварушку" в Беларуси мнение
06:34
С Благовещением 2019 – чудные короткие тексты и красивые картинки Видео
06:04
Смертоносный удар Нибиру: стал известен сценарий уничтожения Земли Видео
05:44
Порошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит
05:29
Катастрофический месяц: названы главные неудачники апреля среди знаков Зодиака
05:06
Ученые обнаружили универсальное лекарство от депрессии, ожирения и хронической боли
04:01
"Отец был садистом": Камалия рассказала о насилии в семье
03:10
Анита Луценко объяснила, как убрать живот Видео
02:21
Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия
01:37
Врачи назвали продукты, вызывающие сонливость
00:54
"Нежная красота": Тина Кароль покорила сеть чувственным фото
00:12
"Сдавать коррупционеров западным правоохранителям": команда Зеленского обнародовала антикоррупционную программу
06 апреля, суббота
23:43
"Я заболел": Леонтьев отменил концерты по состоянию здоровья
23:20
Парубий уехал на отдых в элитный отель Катара: опубликовано видео Видео
22:54
"Лучше оригинала": в Сети оценили дерзкую пародию на клип Maruv Видео
22:31
Порошенко на встрече с активистами признал ошибки и пообещал перезагрузку
22:05
Гриценко поговорил с Зеленским "глаза в глаза"
21:29
"Не обманывайте": Кличко-младший предложил оплатить пересдачу анализов для Порошенко и Зеленского Видео
21:02
"Такой большой уже": Джамала умилила сеть нежным фото с сыном
20:38
Умер известный украинский фотограф и фотохудожник Фото
20:11
В США намерены наказать Western Union и банки РФ за денежные переводы в "ДНР"
19:45
"Европа или Россия": Порошенко предложил избирателям сделать выбор Видео
19:19
В G7 грозят России новыми санкциями из-за беспредела в Крыму и на Донбассе Видео
18:51
Владимир Кличко ответил на призыв к возвращению на ринг
18:23
Омелян озвучил период исчезновения в Украине маршруток
18:18
Центризбирком обнадежил скорым объявлением официальных итогов первого тура выборов Видео
17:54
"Климкин анализы сдавал?": в России ответили на заявление МИД о счете за оккупацию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться