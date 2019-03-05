Катера Росгвардии перебросили для патрулирования Крымского моста

Катера Росгвардии БК-16

Акваторию Керченского пролива недалеко от Крымского моста начали патрулировать боевые катера Росгвардии БК-16.

"Из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16", - говорится в сообщении Росгвардии.

Катера БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час. Они также оснащены навигационными и радиотехническими системами для длительных маневров.

Отмечается, что катера прошли ходовые испытания в аннексированном Севастополе и заступили на "охрану" черноморского побережья.

"Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий", - добавили в Росгвардии.

Напомним, стало известно о новых проблемах при строительстве Крымского моста.