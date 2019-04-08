Журналист объяснил, как именно Зеленский смог обыграть Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сумел обыграть действующего главу страны Петра Порошенко в первом туре президентских выборов благодаря тому, что использовал новые технологии и каналы коммуникации − ради создания позитивного политического образа у избирателей.

Соответствующее мнение высказал известный журналист/блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook. Он в первую очередь отметил тот факт, что для громадной части избирателей команда Зеленского раскрутила его как политика благодаря популярному сериалу Слуга народа.

Читайте также"Мне грустно за Порошенко": французский философ рассказал о встрече с Зеленским"Да, люди смотрят сериалы. Это данность. Такова человеческая природа... Команда Зеленского, зная об этом, использовала эту ситуацию. Подошла к вопросу креативно, и придумала сначала киношный образ политика, а затем перенесла его в реальную жизнь", – написал Казанский.

Журналист подчеркнул, что таким образом команда Зеленского "подобрала ключи к сердцам зрителей". Порошенко мог аналогично-креативным образом задействовать солидную часть электората, однако этого не сделал.

"А почему нет? Если мир устроен так, что многие люди думают сериалами, то нужно и исходить из этого и действовать соответствующе, вместо того, чтобы писать про "неблагодарный народ". Когда-то и огонь приносил людям одни беды, пока они не поняли, как с ним обращаться", – подытожил блогер.

Напомним, накануне Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта. Шоумен Владимир Зеленский выиграл с большим отрывом, получив голоса 30,24% избирателей. Действующий глава государства Петра Порошенко получил голоса 15,95% избирателей,