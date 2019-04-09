Названо главное условие исчезновения в Украине маршруток

В Украине для исчезновения маршруток парламент должен изменить закон об автотранспорте, сообщил экс-замминистра инфраструктуры / УНИАН

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава сообщила, что для исчезновения в нашей стране маршрутных такси Верховная Рада должна изменить закон об автомобильном транспорте.

Для отказа от маршруток в украинском государстве нужны также усилия местных властей, поскольку в городах общественный транспорт является ответственностью мэров, рассказал экс-замминистра инфраструктуры в эфире ObozTV.

По словам собеседника, Мининфраструктуры не может напрямую влиять на работу частных перевозчиков.

"Мэры городов, которые занимаются общественным транспортом, уже сумели построить систему городских перевозок, максимально приближенную к Европе. Например, это Винница, Ивано-Франковск, Кременчуг…", — отметил бывший чиновник.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утверждал, что до 2030 года на автодорогах нашей страны останутся только неопланы и их аналоги, а маршрутки полностью исчезнут.