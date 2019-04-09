Главред ищет редактора ленты новостей

Ищем редактора, который ориентируется в потребностях и интересах украинского читателя и готов профессионально расти вместе с ресурсом.
Сайт Главред объявляет отбор на вакансию редактора ленты новостей, который будет заниматься поиском, написанием и публикацией новостей на сайте.
В Ваши обязанности будет входить
- написание новостей;
- поиск и отбор информации;
- мониторинг СМИ и социальных сетей;
Требования
- обязательное ориентирование в политической и общественной жизни Украины и мира;
- безупречное владение украинским и русским языками (владение другими языками будет преимуществом);
- способность отличать важные новости от второстепенных;
- опыт выпуска материалов без литредактора и корректора;
- умение быстро находить, анализировать и структурировать информацию;
- способность писать броские заголовки;
- умение самостоятельно искать темы и видеть в событиях и высказываниях инфоповоды;
- готовность успешно справляться с интенсивным новостным потоком;
- опыт работы в интернет СМИ (желателен, но не обязателен);
- стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать в команде;
Рассмотрим кандидатов без опыта работы.
Возможна удаленная работа.
Ищем также редакторов раздела Спорт и Старс (шоу-бизнес).
Что мы предлагаем
- работу в компании, которая ценит своих сотрудников;
- конкурентоспособную стабильную зарплату + бонусы;
- гибкий рабочий график;
- небольшой дружный коллектив;
- все социальные гарантии в соответствии с законодательством;
- оплачиваемый отпуск;
- медицинскую страховку;
- для киевлян - офис в центре города;
- профессиональный рост;
Для нас ваше желание учиться и развиваться важнее вашего опыта работы. Для нас ваше желание умение делать новости важнее вашего диплома.
Если Вас заинтересовала вакансия - присылайте резюме с указанием пожеланий по заработной плате. Ждем Ваши резюме: glavred@1plus1.tv