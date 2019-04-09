Главред ищет редактора ленты новостей

Сайт Главред объявляет отбор на вакансию редактора ленты новостей, который будет заниматься поиском, написанием и публикацией новостей на сайте.

В Ваши обязанности будет входить

написание новостей;

поиск и отбор информации;

мониторинг СМИ и социальных сетей;

Требования

обязательное ориентирование в политической и общественной жизни Украины и мира;

безупречное владение украинским и русским языками (владение другими языками будет преимуществом);

способность отличать важные новости от второстепенных;

опыт выпуска материалов без литредактора и корректора;

умение быстро находить, анализировать и структурировать информацию;

способность писать броские заголовки;

умение самостоятельно искать темы и видеть в событиях и высказываниях инфоповоды;

готовность успешно справляться с интенсивным новостным потоком;

опыт работы в интернет СМИ (желателен, но не обязателен);

стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать в команде;

Рассмотрим кандидатов без опыта работы.

Возможна удаленная работа.

Ищем также редакторов раздела Спорт и Старс (шоу-бизнес).

Что мы предлагаем

работу в компании, которая ценит своих сотрудников;

конкурентоспособную стабильную зарплату + бонусы;

гибкий рабочий график;

небольшой дружный коллектив;

все социальные гарантии в соответствии с законодательством;

оплачиваемый отпуск;

медицинскую страховку;

для киевлян - офис в центре города;

профессиональный рост;

Для нас ваше желание учиться и развиваться важнее вашего опыта работы. Для нас ваше желание умение делать новости важнее вашего диплома.

Если Вас заинтересовала вакансия - присылайте резюме с указанием пожеланий по заработной плате. Ждем Ваши резюме: glavred@1plus1.tv