"Не наш Пирожок": Правый сектор "открестился" от задержанного в Москве украинца

Игорь Пирожок / скриншот из видео

Украинец Игорь Пирожок, которого накануне сотрудники ФСБ задержали в Москве и объявили членом националистической организации Правый сектор, всего лишь пытался вступить в его ряды в 2014-м, но не преуспел.

Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет портале ПС.

"Игорь Пирожок действительно пытался примкнуть к "Правому сектору" в течение нескольких недель весной 2014 года. Однако, во время проверки данного лица выяснилось, что он занимается распространением порнографических материалов. Для этого пользовался коррупционными связями в ГУ МВД РФ по Москве", - говорится в тексте.

В ПС также подчеркнули, что не несут никакой ответственности за поступки Пирожка. В организации также подвергли сомнению информацию российских силовиков о том, что в его жилье якобы нашли символику, литературу и снаряжения организации.

"До разоблачения Игоря Пирожка, он ничем, кроме распространения порнографии не занимался. Также сомнительна его принадлежность к любому патриотическому движению, поскольку его криминальный бизнес работал под "крышей" полиции Москвы", – подытожили в организации.

Напомним, 9 апреля в Москве сотрудники ФСБ РФ объявили о задержании Игоря Пирожка - гражданина Украины, якобы являющегося членом Правого сектора.

Как утверждают российские спецслужбисты, Пирожок, использовавший псевдоним Роман Чирка, прибыл в Москву в начале 2018-го. В столице РФ он якобы жил на разных арендованных квартирах на протяжении года, распространяя идеологические материалы, "которыми пытался завлечь россиян на сторону Правого сектора".