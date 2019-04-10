"Не наш Пирожок": Правый сектор "открестился" от задержанного в Москве украинца

10 апреля 2019, 17:15

Информация, опровергающая причастность Игоря Пирожка к ПС, была опубликована на сайте организации.

Пирожок
Игорь Пирожок / скриншот из видео

Украинец Игорь Пирожок, которого накануне сотрудники ФСБ задержали в Москве и объявили членом националистической организации Правый сектор, всего лишь пытался вступить в его ряды в 2014-м, но не преуспел.

Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет портале ПС.

"Игорь Пирожок действительно пытался примкнуть к "Правому сектору" в течение нескольких недель весной 2014 года. Однако, во время проверки данного лица выяснилось, что он занимается распространением порнографических материалов. Для этого пользовался коррупционными связями в ГУ МВД РФ по Москве", - говорится в тексте.

В ПС также подчеркнули, что не несут никакой ответственности за поступки Пирожка.  В организации также подвергли сомнению информацию российских силовиков о том, что в его жилье якобы нашли символику, литературу и снаряжения организации.

"До разоблачения Игоря Пирожка, он ничем, кроме распространения порнографии не занимался. Также сомнительна его принадлежность к любому патриотическому движению, поскольку его криминальный бизнес работал под "крышей" полиции Москвы", – подытожили в организации.

Напомним, 9 апреля в Москве сотрудники ФСБ РФ объявили о задержании Игоря Пирожка - гражданина Украины, якобы являющегося членом Правого сектора.  

Как утверждают российские спецслужбисты, Пирожок, использовавший псевдоним Роман Чирка, прибыл в Москву в начале 2018-го. В столице РФ он якобы жил на разных арендованных квартирах на протяжении года,  распространяя идеологические материалы, "которыми пытался завлечь россиян на сторону Правого сектора". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия ФСБ Правый сектор задержание Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:21
Аваков обвинил Порошенко из-за отставки губернатора Степанова
17:19
Как улучшить качество воды из-под крана новости компании
17:15
"Не наш Пирожок": Правый сектор "открестился" от задержанного в Москве украинца
16:34
Неожиданная замена Путину: у Порошенко заказали новые борды – с Галкиным Фото Видео
16:26
В сети появился новый трейлер фильма Король Лев Видео
16:02
В полупрозрачной майке на голое тело: 52-летняя Холли Берри покорила сеть откровенным фото
15:44
"Ходячий секс": Настя Каменских взволновала фанатов пикантным фото
15:36
Продюсер рассказал о состоянии Софии Ротару Видео
15:35
У Порошенко назначили дебаты с Зеленским на Олимпийском 14 апреля вплоть до минуты Видео
15:09
"Страна ублюдков и неграмотных упырей!": Панин жестко прошелся по россиянам Видео
15:00
Ученый спрогнозировал снесение Крымского моста Видео
14:55
Аякс - Ювентус, Манчестер Юнайтед - Барселона: анонс матчей Лиги Чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров
14:23
В Украине Порошенко разыгрывает путинскую партию — журналист
14:21
Российский режиссер написал письмо "президенту Украины" Зеленскому во сне
14:08
Спортсмены, рестораны и места на "7-ом километре" - на чем "зарабатывают" в министерствах
13:56
Стали известны хорошие новости о Далай-ламе
13:31
Синоптик предупредила, когда Украине грозят заморозки Видео
13:30
"На дебатах будет третий кандидат!": Дядя Жора взорвал сеть предвыборным видео Видео
13:29
Чат с генерал-лейтенантом запаса Игорем Романенко
13:06
Смоленская катастрофа: в Польше назвали причину уничтожения президентского самолета Видео
13:05
Похудеть без контроля калорий: диетолог на пальцах объяснила самый клевый метод похудения Фото Видео
12:47
Звезде сериала Кухня – 40: самые пикантные фото актрисы Фото
12:37
Украина обложила Россию новыми санкциями Видео
12:30
Яценюк рассказал, чего ожидать от нынешнего Киевского форума безопасности
12:15
В Кремле отреагировали на билборды с Порошенко и Путиным Видео
12:03
Самопомощь потеряла двух "бойцов"
11:31
НСК Олимпийский получил запрос по дебатам от Зеленского и Порошенко: о каких датах речь Видео
11:24
"Все идеально!": Регина Тодоренко показала фигуру после родов в мини-бикини
11:06
Порошенко порадовался прибытию экспертов VADA: в чем подвох Видео
10:55
Названы первые решения Зеленского после победы на выборах
10:39
"Похлопала себя по промежности": Волочкова на шоу Малахова сняла трусы Видео
10:33
Девушка дня Instagram: модель из Германии Майя Степпер Фото
10:10
"Малороссы и вышиватники": Зеленский рассказал о разделении украинцев Видео
10:03
"Что-то про п*зду планетарного масштаба": в сети обсуждают, как Путин призвал "не просп*здить Россию" Видео
09:59
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле с мизерным отрывом
09:44
Назван рецепт безопасного энергетика Видео
09:40
Помпео объяснил различия между захватом Голанских висот и аннексией Крыма
09:32
Порошенко выстроил систему, которая не способна остановить свое обрушение мнение
09:19
Пасха 2019: стало известно, во сколько обойдется домашняя паска Видео
09:18
Не упустите шанс: гороскоп 2019 назвал даты, когда легче всего похудеть Видео
08:57
Доллар и евро пошли вверх, не дожидаясь второго тура выборов Видео
08:40
Синоптик предупредила, какой части Украины "светят" первые грозы Видео
08:32
Петр Алексеевич, проиграли? Уйдите в сторону, это не конец жизни мнение
08:15
Ани Лорак засветила кружевное белье, опубликовано фото Видео
07:50
Далай-лама попал в больницу: назван диагноз
07:33
Чистый четверг 2019: дата, обряды, когда надо купаться Видео
07:25
"Победа за нами": СМИ рассказали о закрытой встрече Порошенко с нардепами из БПП Видео
07:11
Порошенко и Ко могут подставить Зеленского после его победы на выборах — эксперт Видео
06:56
Зеленский vs Порошенко: почему кот в мешке лучше нашего сукиного сына мнение
06:35
Астролог рассказал о смертельной болезни Софии Ротару
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться