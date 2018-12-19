Хирург назвал причину смерти экс-главы Правого сектора Львовщины

Игорь Коцюруба умер от геморрагического шока, сообщил хирург / Фейсбук О.Богомолец

Львовский хирург, бывший член Студенческого братства Андрей Кихтяк сообщил, что бывший глава Правого сектора Львовщины 53-летний Игорь Коцюруба поступил в больницу с двумя резаными ранами шеи.

Активист умер от геморрагического шока, написал медик в комментариях под постом в Facebook.

По его словам, у Коцюрубы не было инфаркта миокарда, и аорта активиста не была порезана.

"…Поступил с двумя резаными ранами шеи. Пересеченная левая общая сонная артерия. Умер от геморрагического шока. Кто резал Игоря — основной вопрос...", — утверждает хирург.

Ранее сообщалось, что Игоря Коцюрубу привезли в Червоноградскую центральную городскую больницу с перерезанным горлом. Экс-глава Правого сектора Львовской области умер в реанимации, поскольку "рана была несовместима с жизнью".

Справка. Геморрагический шок — это ппатологическое состояние организма, вызванное значительным уменьшением в нем объема крови из-за возникшего кровотечения.