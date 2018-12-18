Под Львовом нашли экс-главу Правого сектора с перерезанным горлом

Игорь Коцюруба / Фейсбук О.Богомолец

Во Львовской области скончался в результате полученных телесных повреждений бывший глава Правого сектора области 53-летний Игорь Коцюруба.

Как сообщили в полиции, информация о происшествии поступила 16 декабря.

"На оперативную линию 102 в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что человек в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством... Личность мужчины установлена - им оказался 53-летний львовянин - от полученных телесных повреждений он скончался в больнице", - рассказали в полиции.

Как заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, Коцюруба мог быть убит.

"Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные - жестко наказаны. Смерть общественных активистов становится безнаказанным массовым явлением?", - написала она в Facebook.

По мнению главы Львовской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрея Салюка, который был товарищем Коцюрубы, произошло убийство. Однако позже Салюк удалил свой пост в соцсети, пишет zaxid.net.

В Червоноградской центральной городской больнице подтвердили, что Коцюрубу привезли с перерезанным горлом. Он умер в реанимации, так как "рана была несовместима с жизнью".

Напомним, ранее сообщалось, что в России бывший охранник Дмитрия Яроша получил четыре года тюрьмы.