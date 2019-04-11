Скандальная отставка Степанова: Порошенко окончательно уволил главу Одесской ОГА

11 апреля 2019, 00:27

Исполнять обязанности главы области будет Сергей Паращенко.

Паращенко
Сергей Паращенко назначен и.о. главы Одесской ОГА / Фото: parashchenko.org

Президент Петр Порошенко 10 апреля подписал указ об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.

Как говорится в указе главы государства №120/2019, обнародованном на сайте президента, временно исполняющим обязанности главы ОГА назначен первый заместитель руководителя облгосадминистрации Сергей Паращенко.

"Уволить Степанова Максима Владимировича с должности главы Одесской областной государственной администрации", - сказано в указе.

Порошенко отменил свои указы об отстранении Степанова с занимаемой должности от 6 апреля.

Читайте также"Сигнал, что Порошенко уже не боятся": что значит демарш губернатора СтепановаКак известно, Сергей Паращенко родился 6 августа 1972 года в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области. Он закончил Национальную академию внутренних дел Украины, получив специальность юриста. Чиновник возглавляет агрофирму Бургуджи, которую называют ведущей в районе.

Ранее Паращенко избирался в облсовет от Партии регионов, а в 2015 году перешел в БПП. Первым заместителем главы Одесской облгосадминистрации он был назначен менее месяца назад – 11 марта 2019 года. Общественное движение Честно сообщало, что Паращенко является доверенным лицом Порошенко в нескольких районах Одесской области. Его также обвиняли в займах средств в особо крупных размерах, которые не отображались в качестве расходов в декларации чиновника.

Напомним, Степанов отказался покидать свой пост и назвал указ президента о своём отстранении незаконным, поскольку уволить его глава государства может только по представлению Кабмина, а такого представления пока нет.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко подтвердил, что Кабмин не принимал решений относительно отстранения Максима Степанова от должности главы Одесской ОГА.

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Петр Порошенко Одесская область Одесская ОГА Максим Степанов
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