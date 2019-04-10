Аваков обвинил Порошенко из-за отставки губернатора Степанова

10 апреля 2019, 17:21

Министр убежден, что главу области уволили по политическим мотивам.

Аваков
Аваков на Кабмине проголосовал против отставки Степанова / Фото: mvs.gov.ua

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что выступает против решения президента Петра Порошенко об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.

В комментарии Украинской правде министр акцентировал, что на заседании Кабмина проголосовал против инициативы главы государства.

Аваков убежден, что Степанова решили отправить в отставку "по политическим мотивам".

"Он (Степанов – ред.) противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" (технология подкупа избирателей – ред.) – его увольняют", – считает глава МВД.

Аваков назвал "негосударственным" решение президента отправить в отставку главу Одесской областной государственной администрации.

Напомним, 8 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации, а указом вдогонку вместо Степанова назначил временно исполняющим обязанности Сергея Паращенко.

Степанов отказался покидать свой пост и назвал указ президента о своём отстранении незаконным, поскольку уволить его глава государства может только по представлению Кабмина, а такого представления пока нет.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко подтвердил, что Кабмин не принимал решений относительно отстранения Максима Степанова от должности главы Одесской ОГА.

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Петр Порошенко Одесская ОГА Арсен Аваков Максим Степанов
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