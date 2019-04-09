"Хромая утка": политолог объяснил, что значит бунт Степанова против Порошенко

Порошенко и Степанов / УНИАН

Отказ Максима Степанова покидать пост главы Одесской ОГА – это плохой знак для президента Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии Главреду.

"В США это называется феноменом "хромой утки". Это ситуация, когда прошли президентские выборы, формально еще на два месяца сохраняются полномочия действующего президента, но его уже воспринимают как фигуру уходящую. И ждут нового президента. Этот период и называют "хромой уткой". То есть, гарант уже не может реально руководить, а просто обеспечивает переходной период", - говорит политолог.

Фесенко уверен – министры и чиновники ждут выборов, но рисковать ради Порошенко уже не будут.

Читайте также"Сигнал, что Порошенко уже не боятся": что значит демарш губернатора Степанова"Думаю, что таких как Степанов, ко открыто заявил о себе, будет очень мало. Это специфический случай. Но большое количество местных чиновников, министров, уже выбрали для себя нейтралитет. Они ждут, чем закончатся выборы и формируют для себя алгоритм поведения после выборов. И класть свою репутацию, деньги, ресурсы и риски для Порошенко – абсолютное большинство этих людей не будет" – уверен политолог.

По словам политолога, демарш Степанова продемонстрировал, что Петра Порошенко уже не боятся.

"Он даже уволить чиновника просто так не может. Это очень плохой сигнал для Петра Алексеевича. Это проявление того, что он теряет контроль над местными элитами. А публичный демарш свидетельствует, Порошенко уже не воспринимают как полноценного руководителя государства", - говорит Фесенко.

Напомним, 8 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации, а указом вдогонку вместо Степанова назначил временно исполняющим обязанности Сергея Паращенко.

Степанов отказался покидать свой пост и назвал указ президента о своём отстранении незаконным, поскольку уволить его глава государства может только по представлению Кабмина, а такого представления пока нет.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко подтвердил, что Кабмин не принимал решений относительно отстранения Максима Степанова от должности главы Одесской ОГА.