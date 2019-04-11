В Киеве радикалы атаковали лесбийскую конференцию: есть пострадавшие

Радикалы напали на ЛГБТ-активистов / Фейсбук Е.Шевченко

В результате нападения представителей радикальных организаций (Катехон, и Традиция и порядок) на участников Европейской лесбийской конференции есть пострадавшие.

Как сообщает Громадське, нападавшие пустили в ход слезоточивый газ, в результате столкновений пострадали 10 человек.

"Праворадикалы залили внизу все газом — пострадали с десяток людей, им сейчас промывают глаза, здесь работает "скорая". У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения", — рассказала организатор конференции – глава ОО "Инсайт" Елена Шевченко.

Она добавила, что нападавшие собираются на новые акции и в пятницу - на второй день работы мероприятия. Организаторы вызвали на место происшествия полицию.

Напомним, в ноябре 2018 года в Киеве радикалы с дымовыми шашками сорвали Марш памяти трансгендеров.